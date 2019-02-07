Макрон не поїде на форум в Німеччину через розбіжності по "Північному потоку-2"

Фото: Макрон і Меркель (bundesregierung.de)

Макрон скасував участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон скасував участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, що відбудуться 15-17 лютого, на тлі розбіжностей з Берліном по питанню реалізації проекту "Північного потоку-2", передає РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

За даними джерел газети, французька сторона пояснила рішення тим, що робочий графік президента не дозволяє йому взяти участь у конференції. Крім того, видання зазначає, що відмова виступати разом з Меркель "завжди є символічним сигналом" того, що відбувається "поступове відчуження" ключових союзників в ЄС.

Відзначимо, що в Мюнхені 16 лютого був запланований спільний виступ Макрона з канцлером Ангелою Меркель перед учасниками авторитетного форуму.

Сьогодні Меркель заявила, що Європа не опиниться у залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, напередодні газета, посилаючись на власні джерела, повідомила, що Франція має намір виступити проти Німеччини в питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2".

Пізніше МЗС Франції розповсюдило повідомлення про намір Франції підтримати зміну газового законодавства Європейського союзу так, щоб його дія поширювалася на російський газопровід "Північний потік-2".