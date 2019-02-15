Мюнхенська конференція з безпеки офіційно почалася

Фото: Вольфганг Ішингер (twitter.com/MunSecConf)

Ішингер дав старт 55-й Мюнхенській конференції з безпеки

У Мюнхені (Німеччина) офіційно розпочалася щорічна конференція з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку форуму в Twitter.

Зокрема, конференція стартувала зі вступного слова глави форуму Вольфганга Ішингера і міністрів оборони Німеччини і Великобританії Урсули фон дер Ляйен і Гевіна Вільямсона. Ішингер сформулював мету нинішньої конференції як напрацювання стратегії, щоб не втратити здатність впливати на світові справи.

"Недостатньо просто сидіти і чекати, поки затяжні конфлікти як і раніше завдають шкоди перспективам майбутніх поколінь у всьому світі. І недостатньо просто сидіти і молитися про те, щоб найгірше обійшло нас стороною", - підкреслив він.

Він також додав, що вихідні в Мюнхені будуть сповнені дебатів.

"Всі проблеми безпеки, з якими ми зіткнемося в цей уїк-енд - від регіональних конфліктів і гонок озброєнь до зміни клімату або транснаціональної організованої злочинності - створені людиною. Вони можуть і мають бути вирішені нами", - сказав Ішингер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко на полях Мюнхенської конференції з безпеки проведе ряд двосторонніх зустрічей.

Пізніше стало відомо, що він точно проведе переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

