Нетаньяху відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху відмовився через те, що прийматиме участь у конференції в Варшаві

Речник конференції повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відмовився брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Представник конференції розповів, що очільник ізраїльського уряду оголосив відмову ще тиждень тому - після того, як голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер оголосив про його участь. Він відмовився назвати причини відмови.

Разом з тим речник ізраїльського прем’єр-міністра повідомив, що Нетаньяху ніколи офіційно не заявляв про участь в Мюнхенській конференції. Замість цього Нетаньяху 13-14 лютого має приймати участь у конференції в Варшаві, яка присвячена ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Емманюель Макрон не поїде на форум в Німеччину через розбіжності по "Північному потоку-2". У Мюнхені 16 лютого був запланований спільний виступ Макрона з канцлером Ангелою Меркель перед учасниками авторитетного форуму з безпеки у Мюнхені.