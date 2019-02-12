Порошенко в Мюнхені оприлюднить факти втручання Росії у вибори

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що Росія намагається зупинити рух України на Захід

Президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки оприлюднить факти втручання Росії в вибори 2019. Про це він заявив на інвестиційній конференції Dragon Capital, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на виборах 2019 Україна може зіткнутися з реваншизмом і втручанням Росії у виборчий процес.

"Частину інформації про втручання Росії я оприлюдню під час Мюнхенського форуму з безпеки", - заявив Порошенко.

Він також підкреслив, що Росія переслідує мету зупинити рух України на Захід і повернути її до сфери свого впливу.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що Росія намагається втрутитися у вибори в Україні.

"Вибори 2019 року для Путіна (Володимира Путіна, президента РФ, - ред.) - це генеральна битва за Україну. Коли він маніакально прагне повернути назад нашу державу", - зазначив він.

Зазначимо, Європейська комісія не задоволена рішенням України не допустити спостерігачів від Росії у складі місії ОБСЄ на президентські вибори в 2019 році.