Мадуро має залишити посаду президента Венесуели, - Пенс

Фото: Майк Пенс (twitter.com/VP)

Віце-президент США вважає, що Венесуелі потрібен новий лідер

На Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро має піти зі своєї посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зокрема, Пенс зазначив, що у Венесуелі повинен з'явитися новий лідер, а Мадуро незаконно займає посаду.

"Ніколас Мадуро - диктатор без законних претензій на владу. І Ніколас Мадуро має піти", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Мадуро розповів про секретні переговори з Держдепом США. Зустрічі між спецпредставником Элиоттом Абрамсом і главою МЗС Венесуели проходили 26 січня та 11 лютого. При цьому стало відомо, що Абрамс озвучив позицію США з приводу відставки Мадуро, навіть якщо діючого президента країни продовжить підтримувати армія.

Раніше самопроголошений тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо анонсував нові масові акції проти Мадуро. На даний момент влада і опозиція не можуть прийти до консенсусу в питанні доставки гуманітарної допомоги. Зокрема, Гуайдо координує дії Заходу, який намагається доставити ліки та харчі, проте Мадуро заперечує наявність кризи.