Порошенко в рамках Мюнхенської конференції проведе низку двосторонніх зустрічей

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Також Порошенко виступить у рамках сесії на тему "Безпека у східній Європі"

Президент України Петро Порошенко 15-16 лютого здійснить робочий візит до Німеччини для участі в ювілейній 55-й Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Як повідомляється, Порошенко виступить у рамках сесії на тему "Безпека у східній Європі", а також проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами та керівниками міжнародних організацій.

Раніше РБК-Україна писало, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки буде обговорюватися свобода судноплавства в Чорному морі. Повідомлялося, що в конференції візьме участь міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Очікується велика кількість світових лідерів країн, з якими будуть проведені переговори. Ми сподіваємося, що вдасться обговорити це з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Ми сподіваємося, що відбудеться ряд зустрічей з американською стороною", - повідомляла прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.

Також РБК-Україна писало, що Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки оприлюднить факти втручання Росії у вибори 2019.