Возможный удар России по Польше и массированный обстрел Украины: новости за 15 ноября

Война России против Украины: последние новости

Российские ракеты попали по Польше, погибли люди, - СМИ

Во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше. В результате атаки есть погибшие, сообщает издание Wiadomosci.

По его данным, две российские ракеты взорвались в польском селе Пшеводув (Люблинское воеводство), которое находится на границе с Украиной. Они попали в зерносушилку.

Россияне нанесли массированный удар по Украине

Россия нанесла самый массовый удар по территории Украины. Оккупанты выпустили по нашей территории более 90 ракет и 10 иранских дронов "Шахед". В результате атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуре в нескольких регионах.

При этом силам ПВО всего удалось сбить более 70 вражеских ракет.

Зеленский выступил на саммите G20 и назвал условия прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что война может закончиться, если Россия выведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

"После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", - заявил он.

Украина умеет сражаться зимой. Посол Великобритания заявила, что паузы на фронте может не быть

Вооруженные силы Украины умеют сражаться зимой, поэтому оперативной паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть, заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", - написала она.

Россия, вероятно, согласится продлить "зерновое соглашение", - Bloomberg

Россия, вероятно, согласится продлить соглашение по экспорту украинского продовольствия, по истечении срока его действия 19 ноября, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что о готовности РФ продлить “зерновую сделку” заявили четыре человека, знакомых с ситуацией.

Ракетная атака на Украину может повлиять на энергосистемы соседних стран

Массированный обстрел российскими агрессорами энергетической инфраструктуры Украины, который был произведен во вторник, 15 ноября, может повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран, отмечают в МИУ.