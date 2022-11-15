Ракетная атака на Украину может повлиять на энергосистемы соседних стран

Массированный обстрел российскими агрессорами энергетической инфраструктуры Украины, который был произведен во вторник, 15 ноября, может повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства энергетики Украины .

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Глущенко, который также отметил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей", - подчеркнул он.

В то же время по всей Украине введены аварийные отключения, отметил Глущенко.

"После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы", - отметил он.

Глущенко попросил всех украинцев с пониманием отнестись к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ.