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Россияне били из "Градов" по Никопольскому району, повреждены ЛЭП и газопровод

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Днепропетровская область, Вторник 15 ноября 2022 08:44
Россияне били из "Градов" по Никопольскому району, повреждены ЛЭП и газопровод Фото: россияне били из "Градов" по Никопольскому району, повреждены ЛЭП и газопровод (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Захватчики выпустили более 60 снарядов по мирным городам и селам.

В Никополе россияне попали по многоэтажным и частным домам и коммерческому предприятию. Повреждены линии электропередачи и газопровод. Также уничтожены несколько хозяйственных построек.

К счастью, обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются.

Напомним, ночью 13 ноября оккупанты обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения.

Ранее россияне били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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