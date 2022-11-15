Оккупанты перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, - ISW

Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области, для активизации операций вокруг Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, вероятно, достигнут успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения, считают эксперты.

Аналитики ISW обращают внимание на то, что Министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября.

Цель - подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после отхода с правого берега Херсонской области.

Так, Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км к юго-западу от Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.

"Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и уменьшить недовольство относительно потерь в Херсонской области", - считают аналитики ISW.

Ранее аналитики писали, что президент РФ Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.