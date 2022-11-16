Можливий удар Росії по Польщі та масований обстріл України: новини за 15 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Російські ракети влучили по Польщі, загинули люди, - ЗМІ

У вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі, повідомляє видання Wiadomosci.

За його даними, дві російські ракети вибухнули у польському селі Пшеводув (Люблінське воєводство), яке знаходиться на кордоні з Україною. Вони влучили в зерносушарку.

Росіяни завдали масованого удару по Україні

Росія завдала наймасовішого удару по території України. Окупанти випустили на нашій території понад 90 ракет та 10 іранських дронів "Шахед". Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

При цьому силам ППО всього вдалося збити понад 70 ворожих ракет.

Зеленський виступив на саміті G20 та назвав умови припинення війни

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 заявив, що війна може закінчитися, якщо Росія виведе війська за межі 1991 року і виплатить компенсацію за завдану шкоду.

"Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами", - заявив він.

Україна вміє боротися взимку. Посол Великобританія заявила, що паузи на фронті може не бути

Збройні сили України вміють боротися взимку, тому оперативної паузи у війні проти Росії через погодні умови може і не бути, заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимося, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Є 8 років досвіду", - написала вона.

Росія, ймовірно, погодиться продовжити "зернову угоду", - Bloomberg

Росія, ймовірно, погодиться продовжити угоду щодо експорту українського продовольства після закінчення терміну його дії 19 листопада, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що про готовність РФ продовжити “зернову угоду” заявили чотири особи, знайомі із ситуацією.

Ракетна атака на Україну може вплинути на енергосистеми сусідніх країн

Масований обстріл російськими агресорами енергетичної інфраструктури України, який було здійснено у вівторок, 15 листопада, може вплинути і на енергосистеми деяких сусідніх країн, зазначають у МІУ.