За сутки ВСУ отразили 10 атак на Донбассе: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, они ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .

Отраженые ВСУ атаки

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Вражеские обстрелы

Россияне не прекращают обстрелы населенных пунктов и позиций подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку. Продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Однако в других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огирево, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызовое, Кисловка, Колодязное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестово, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка, Стельмаховка Луганской области;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледарь, Спорное, Торецк, Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорья, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка;

на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области.

Атаки ВСУ

Подтверждено поражение подразделений россиян в предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Миловатка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 2 БПЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 боеприпаса российских оккупантов.

Другие новости от Генштаба

На временно оккупированной территории Луганской области россияне ищут оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о заброшенном жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.

Во временно оккупированном Крыму отмечается постепенное возобновление движения автомобильного транспорта через Керченский мост. Разрешение на проезд через него водители легковых автомобилей после тщательной проверки. Остальное транспортное сообщение осуществляется через паромные переправы.