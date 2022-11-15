Россия, вероятно, согласится продлить "зерновое соглашение", - Bloomberg

Россия, вероятно, согласится продлить соглашение по экспорту украинского продовольствия, по истечении срока его действия 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

О том, что РФ может согласиться на продление соглашения, заявили четыре человека, знакомых с ситуацией. Однако все они говорили на условиях анонимности. Они не уточнили, будет ли Россия стремиться добавить новые условия в обмен на продление или какие-либо другие детали.

Представитель совместного органа, управляющего соглашением со Стамбулом, сказал, что пока нет ничего, что можно было бы подтвердить или объявить.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

При этом в конце октября Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

В начале ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия также официально подтвердила, что соглашение возобновляется.

Отметим, что с июля Украина экспортировала более 10 млн тонн продовольствия морским путем и может вывозить больше. Для этого Зеленский предложил расширить соглашение на порты Николаев и Ольвия.

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