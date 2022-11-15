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Минус 710 оккупантов, десятки танков и артиллерии: новые потери России

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Вторник 15 ноября 2022 09:17
Минус 710 оккупантов, десятки танков и артиллерии: новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности Россия за время полномасштабной войны потеряла уже 82 080 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 82080 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 2861 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 208 (+2) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),
  • крылатых ракет - 399 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,
  • специальной техники - 160 (+0).

Напомним, украинские военные отразили 10 вражеских атак на Донбассе за сутки.

Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, перекинут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.

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