Минус 710 оккупантов, десятки танков и артиллерии: новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов (Getty Image)
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности Россия за время полномасштабной войны потеряла уже 82 080 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 82080 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 2861 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средств ПВО - 208 (+2) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),
- крылатых ракет - 399 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,
- специальной техники - 160 (+0).
Напомним, украинские военные отразили 10 вражеских атак на Донбассе за сутки.
Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, перекинут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.
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