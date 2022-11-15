Минус 710 оккупантов, десятки танков и артиллерии: новые потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности Россия за время полномасштабной войны потеряла уже 82 080 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 82080 (+710) человек ликвидировано,

танков - 2861 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 208 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),

крылатых ракет - 399 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,

специальной техники - 160 (+0).

Напомним, украинские военные отразили 10 вражеских атак на Донбассе за сутки.

Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, перекинут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.