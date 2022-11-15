Масштабная воздушная тревога в Украине: в ряде регионов предупредили о ракетном ударе

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Власти в ряде регионов уже предупредили об опасности массированного ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 14:35. Глава Черкасской ОВ Игорь Табурец сообщил об угрозе поражения объектов на территории области.

Обновлено.14:31. Воздушная тревога уже охватила большую часть Украины.

В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о ракетной угрозе.

"Ракеты в воздухе. В укрытие", - написал он.

Тем временем глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две минуты. Цели в Украине не известны. Не пренебрегайте безопасностью!" - сообщил Вилкул.

Вместе с тем глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает о вылете вражеских ракет из Каспийского моря.

"Угроза ракетного удара. Зафиксирован запуск ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета - 14:15-14:30. О цели пока неизвестно. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах", - пишет Лукашук.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух также предупредил об опасности ракетных атак.

"Дорогие запорожцы! Высокая вероятность массированной ракетной атаки врага. Немедленно направляйтесь к укрытиям! Берегите себя!" - написал он.

Напомним, ранее в Воздушных силах предупреждали, что российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки", который стартовал сегодня.

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