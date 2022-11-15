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В ВСУ заявили о передвижении российских войск на левом берегу Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 15 ноября 2022 13:02
В ВСУ заявили о передвижении российских войск на левом берегу Херсонской области Фото: из-за ударов ВСУ оккупанты вынуждены передвигаться вглубь Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска наносят удары по позициям оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с чем оккупанты вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо TV".

По словам Гуменюк, российские войска могут угрожать Херсону обстрелами. Однако ВСУ используют контрбатарейную борьбу, чтобы отодвинуть противника.

"В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра относительно (движения - ред.) вглубь от берега на 15-20 км", - отметила она.

Также она подчеркнула, что ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

Тем временем, как сообщила Гуменюк, на правом берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это более 4870 квадратных километров.

Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

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