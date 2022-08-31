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Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування і поранений

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Дніпро, Середа 31 серпня 2022 08:38
Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування і поранений Фото: окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в ніч на 31 серпня накрили "Градами" і артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника місцевої ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти двічі завдали удару по місту Нікополь. В результаті обстрілу поранення отримала 57-річна жінка. Вона госпіталізована, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Ворожі снаряди пошкодили в місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу і культурно-спортивний комплекс", - розповів Резніченко.

Фото: наслідки обстрілів Нікополя в ніч на 31 Серпня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що у Мировській громаді обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів, 117 окупантів та понад 30 одиниць техніки.

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Дніпропетровська область Російська Федерація Нікополь
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