Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування і поранений

Російські окупаційні війська в ніч на 31 серпня накрили "Градами" і артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника місцевої ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти двічі завдали удару по місту Нікополь. В результаті обстрілу поранення отримала 57-річна жінка. Вона госпіталізована, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. "Ворожі снаряди пошкодили в місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу і культурно-спортивний комплекс", - розповів Резніченко. Фото: наслідки обстрілів Нікополя в ніч на 31 Серпня (t.me/dnipropetrovskaODA) Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що у Мировській громаді обійшлося без постраждалих.