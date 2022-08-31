Путін намагається стерти ідентичність в українців, вивезених до Росії, - ISW

Президент РФ Володимир Путін створює всі умови для того, щоб у вивезених до Росії українців стерти ідентичність і асимілювати в російську культуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що президент Росії Путін, імовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців в Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Про створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів" у РФ 29 серпня говорив з Путіним глава Федерального агентства з питань національностей Ігор Баринов. Він заявив, що з дозволу і підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають і поважають російські традиції, звичаї і закони, щоб запобігти їх "соціальну ізоляцію".

ISW зазначає, що 29 серпня українські війська почали завдавати ударів по російських понтонних переправах через Дніпро, що узгоджується з початком українського контрнаступу.

Українські сили протягом тривалого часу докладали зусиль для знищення російських наземних ліній зв'язку до оголошення про контрнаступальну операцію, що, ймовірно, свідчить про те, що українські сили віддані довгостроковим зусиллям, що складається як з ударів, так і з наземних штурмів.

Український контрнаступ є злагодженим процесом, для виконання якого потрібен певний час. Кремль, ймовірно, використовує відсутність негайного взяття Херсона або мовчання українських військових з приводу прогресу українського контрнаступу, щоб показати українські зусилля як невдалі і підірвати довіру суспільства до його перспектив.

Російські війська продовжують коригувати свої позиції на півдні, ймовірно, у відповідь на тяглий український контрнаступ і в рамках підготовки до більш широких українських контрнаступів далі на схід.

Вони продовжують перекидати великі колони військової техніки з Криму та Мелітополя.

Український контрнаступ, ймовірно, спонукає Росію до передислокації і зміни пріоритетів по всіх лініях бойових дій.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Українські війська продовжували контрнаступальні дії з наземного штурму і ударів по російських військах на Дніпрі. ЗСУ домоглися успіхів на землі і почали уражати понтонні переправи через річку.

Президент Росії Путін, по всій видимості, створює правові та соціальні умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців в Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.

Окупанти завдали обмежених наземних ударів на південний захід від Ізюма, на південь від Бахмута та поблизу західних околиць міста Донецька.

Російські війська завдали обмеженого наземного удару на півночі Херсонської області.

Анонімний американський високопоставлений військовий чиновник заявив, що США вважають, що Росія веде артилерійський вогонь з позицій навколо і поблизу Запорізької АЕС.

Російська окупаційна влада продовжує намагатися примусово інтегрувати школи в окупованій Україні в російську освітню систему і поширювати методи соціального контролю.

У регіонах Російської Федерації триває комплектування і розгортання добровольчих батальйонів.

За словами віцепрем'єр з питань реінтеграції Ірини Верещук, на тимчасово окупованих Росією територіях так звану фільтрацію не проходить близько 30% місцевого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила щонайменше 20 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.