ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони подало в Раду пропозиції щодо військового обліку для жінок

Новость на русском →
Україна, Середа 31 серпня 2022 19:51
Міноборони подало в Раду пропозиції щодо військового обліку для жінок Фото: Міноборони подало в Раду пропозиції щодо військового обліку для жінок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Міноборони розробило і передало до Верховної ради пропозиції змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільності взяття на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала Маляр.

Вона підкреслила, що постановка жінок на військовий облік була врегульована законом і Генштаб або Міноборони не можуть вводити будь-які нововведення без змін в законі.

За словами Маляр, зараз в Україні немає гострої потреби в тому, щоб істотно збільшити кількість жінок на військовому обліку. Але при цьому для ЗСУ залишається потреба в окремих фахівцях у сферах медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік оптимальної потреби", - додала Маляр.

Вона також нагадала, що мова йде тільки про добровільну постановку на військовий облік, оскільки "з 2014 року жодна жінка не потрапила на фронт в примусовому порядку".

Що передувало

Відзначимо, що в жовтні 2022 року в силу вступає наказ Міністерства оборони, згідно з яким українки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок на військовий облік визначена законом і саме цей аспект в документі запропонувало змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроекту.

Більш детально про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Верховна рада Призов до армії
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок