Міноборони подало в Раду пропозиції щодо військового обліку для жінок

Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в Telegram .

"Міноборони розробило і передало до Верховної ради пропозиції змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільності взяття на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала Маляр.

Вона підкреслила, що постановка жінок на військовий облік була врегульована законом і Генштаб або Міноборони не можуть вводити будь-які нововведення без змін в законі.

За словами Маляр, зараз в Україні немає гострої потреби в тому, щоб істотно збільшити кількість жінок на військовому обліку. Але при цьому для ЗСУ залишається потреба в окремих фахівцях у сферах медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік оптимальної потреби", - додала Маляр.

Вона також нагадала, що мова йде тільки про добровільну постановку на військовий облік, оскільки "з 2014 року жодна жінка не потрапила на фронт в примусовому порядку".

Що передувало

Відзначимо, що в жовтні 2022 року в силу вступає наказ Міністерства оборони, згідно з яким українки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок на військовий облік визначена законом і саме цей аспект в документі запропонувало змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроекту.