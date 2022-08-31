Окупанти запустили три ракети по Харкову: одна з них вибухнула в РФ

У ніч на 31 серпня окупанти запустили три ракети з території Росії по Харкову. Однак з них вибухнула ще на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

"Близько опівночі з м. Бєлгорода в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території Росії, ще одна - в повітрі над територією Шевченківського району Харкова", - заявив він.

Глава ОВА додав, що Третя ракета потрапила поруч з навчальним закладом в Київському районі.

За даними російських Telegram-каналів, ракета могла впасти на території російського міста Будівельник.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали удару по центру Харкова. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок.

Також вчора вранці росіяни в черговий раз обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті удару загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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