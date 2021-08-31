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Сильне похолодання та грози: прогноз погоди на перший день осені

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 12:39
Сильне похолодання та грози: прогноз погоди на перший день осені Фото: в Україну йде сильне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні прогнозують ще сильніше похолодання у західних областях. 1 вересня дощі будуть на заході, півночі та в центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

У перший день осені в західних областях похолодає до +16. Вдень на заході буде +16+22, а вночі +9+12. На півночі країни вдень буде +21+24, а вночі +11+14.

У центральних областях температура повітря вдень складе +19+27, а вночі +12+14. На сході вдень буде +25+28, а вночі +14+16. На півдні країни вдень буде +25+28, а вночі +14+17.

Дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. Крім того, буде гроза у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Сильне похолодання та грози: прогноз погоди на перший день осені

Нагадаємо, через негоду майже 230 населених пунктів в Україні залишилися без світла.

Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів поповзуть вниз з другого дня осені.

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