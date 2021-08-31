Сильне похолодання та грози: прогноз погоди на перший день осені

В Україні прогнозують ще сильніше похолодання у західних областях. 1 вересня дощі будуть на заході, півночі та в центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

У перший день осені в західних областях похолодає до +16. Вдень на заході буде +16+22, а вночі +9+12. На півночі країни вдень буде +21+24, а вночі +11+14.

У центральних областях температура повітря вдень складе +19+27, а вночі +12+14. На сході вдень буде +25+28, а вночі +14+16. На півдні країни вдень буде +25+28, а вночі +14+17.

Дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. Крім того, буде гроза у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.