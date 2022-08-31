МАГАТЕ прибула до Запоріжжя 31 серпня
Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як пише видання з посиланням на AFP і Reuters, місія прибула до міста приблизно на 20 автомобілях, у тому числі на машині швидкої допомоги. Конвой стартував у Києві рано-вранці за німецьким часом.
"У Запоріжжі група експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її", - додає видання.
"Тепер ми, нарешті, приступаємо до роботи", - сказав журналістам голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі перед тим, як вирушити в дорогу.
Він сказав, що вони планували провести "кілька днів" на ЗАЕС.
Відомо, що окупанти не планують видавати представникам МАГАТЕ спецперепустки і вони чекатимуть у черзі, щоб заїхати на територію ЗАЕС.
Як повідомлялося, у середу, 31 серпня, Росія обстріляла Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, куди саме сьогодні має прибути місія МАГАТЕ.
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