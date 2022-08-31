Росія сьогодні обстріляла Енергодар, куди має прибути місія МАГАТЕ для інспекції ЗАЕС

У середу, 31 серпня, Росія обстріляла Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, куди саме сьогодні має прибути місія МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Ранок 31 серпня. Будівля Енергодарськоі міської ради", - розповів він.

За даними голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, мета цього "дійства" - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища.

"Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодару", - додав він.