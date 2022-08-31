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Росія сьогодні обстріляла Енергодар, куди має прибути місія МАГАТЕ для інспекції ЗАЕС

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Запоріжжя, Середа 31 серпня 2022 11:46
Росія сьогодні обстріляла Енергодар, куди має прибути місія МАГАТЕ для інспекції ЗАЕС Фото: РФ обстріляла Енергодар 31 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 31 серпня, Росія обстріляла Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, куди саме сьогодні має прибути місія МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Ранок 31 серпня. Будівля Енергодарськоі міської ради", - розповів він.

За даними голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, мета цього "дійства" - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища.

"Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодару", - додав він.

Як повідомлялось, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Пізніше стало відомо, що російські війська обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має доїхати на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ їде до окупованого Енергодару на тлі загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Команда міжнародних інспекторів розпочне роботу на атомній станції вже цього тижня та пробуде до 3 вересня.

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