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"Нафтогаз" домовився про відстрочку по боргах, але є нюанс

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Середа 31 серпня 2022 20:38
"Нафтогаз" домовився про відстрочку по боргах, але є нюанс Фото: "Нафтогаз" домовився про відстрочку по боргах, але є нюанс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Частина власників єврооблігацій погодилася відстрочити борги "Нафтогазу" на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз"в Facebook.

За інформацією компанії, домовленостей про відстрочення боргів вдалося досягти з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає в липні 2024 року. 77% інвесторів підтримали відповідну ініціативу.

"Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не в 2024, а в 2026 році, а відсотки по ньому почне платити в 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року)", - сказано в повідомленні "Нафтогазу".

У той же час власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року, не підтримали відстрочку виплат.

Відзначається, що найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Варто зауважити, що це вже третя спроба "Нафтогазу" отримати відстрочку за боргами. До цього інвестори або відмовлялися від такого рішення, або не був присутній кворум.

Нагадаємо, 26 липня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила дефолт за єврооблігаціями після того, як Кабмін зажадав від компанії провести переговори з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Також ми писали, що 2 серпня Кабінет міністрів України затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК "Нафтогаз України" перед кредиторами.

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Нафтогаз України
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