"Нафтогаз" домовився про відстрочку по боргах, але є нюанс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз "в Facebook.

За інформацією компанії, домовленостей про відстрочення боргів вдалося досягти з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає в липні 2024 року. 77% інвесторів підтримали відповідну ініціативу.

"Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не в 2024, а в 2026 році, а відсотки по ньому почне платити в 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року)", - сказано в повідомленні "Нафтогазу".

У той же час власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року, не підтримали відстрочку виплат.

Відзначається, що найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Варто зауважити, що це вже третя спроба "Нафтогазу" отримати відстрочку за боргами. До цього інвестори або відмовлялися від такого рішення, або не був присутній кворум.