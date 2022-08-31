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Росія може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів і техніки до кінця року, - ЗМІ

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Росія, Середа 31 серпня 2022 19:41
Росія може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів і техніки до кінця року, - ЗМІ Фото: Росія може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів та техніки до кінця року (військ ТБ)
Автор: Іван Носальський

До кінця 2022 року у російських окупантів можуть закінчитися майже всі снаряди, артилерія і бронетехніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

За інформацією видання, за півроку війни витрата озброєнь і військової техніки РФ стала величезною. Керованих ракет вже зараз залишилося дуже мало, артилерійські снаряди і бронетехніка можуть вичерпатися до кінця року.

Така ситуація, зокрема, виникла через санкції, які перешкоджають повноцінному виробництву озброєнь в країні-агресорі і заповненню запасів.

У The Insider відзначають, що за 6 місяців з початку війни проти України Росія "повинна була витратити не менше 7 млн снарядів". І це без урахування втрат в результаті ударів ВСУ по складах боєприпасів.

"При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і в цілях економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - розповідають у виданні.

При цьому ще однією суттєвою проблемою для російських окупантів став знос стволів, який спостерігається на російській артилерії і танках. Таким чином, за даними The Insider, знос призведе до різкого зниження ефективності артилерії.

У виданні додають, в цей же час існує дефіцит далекобійних ракет. Виправити його збільшенням виробництва не вдасться з двох причин: через санкції і низьку продуктивність праці.

При цьому схожа ситуація і з бронетехнікою, яка, за прогнозами автора матеріалу, повинна буде піти на ремонт до кінця 2022 року "за умови, що не буде знищена".

В авіації ситуація у росіян "на перший погляд краща", але вони, як і раніше, не зможуть вести повномасштабну повітряну кампанію, додають в The Insider.

Нагадаємо, раніше в ГУР доповідали, що в Росії залишилося менше половини з тих ракет, які у неї були до початку війни з Україною. Високоточна зброя у них вже на межі.

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