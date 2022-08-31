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Москвичі, пітерці та строковики. Як Росія збирається посилити "охорону" в Криму

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Севастополь, Середа 31 серпня 2022 11:29
Москвичі, пітерці та строковики. Як Росія збирається посилити "охорону" в Криму Фото: РФ планує перекинути до Криму строковиків та "добровольців" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти збираються перекинути в Крим строковиків та так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, російське військове керівництво намагається посилити "охорону" на півострові і для цього хоче доукомплектувати військові частини РФ, які дислокуються в Криму.

Командувач Південного військового округу Росії Олександр Дворніков, якого називаються "сирійським м'ясником", прийняв рішення перекинути в Крим 1200 строковиків. Також на півострів відправлять "москвичів" та "пітерців" - солдат з так званих "добровольчих" батальйонів.

Проте військовослужбовцям не пропонують підписати контракт, оскільки на території півострова не проходять бойові дії. Тому зарплата визначена на рівні близько 5 тисяч рублів (82 долари).

"Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупанти посилили "приховану мобілізацію" у центральних регіонах, зокрема у Московській та Ленінградській областях.

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