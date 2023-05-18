В Минобороны РФ сделали циничное заявление об атаке Украины

В Минобороны РФ сделали циничное заявление о массированной атаке Украины в четверг, 18 мая, заявив о якобы уничтожении "значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ", а также о якобы "достижении цели ударов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ в Telegram .

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ", - заверили в Минобороны РФ, отметив, что помимо прочего якобы "пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий".

При этом, российские оккупанты признали сам факт нанесения групповых ударов по Украине, целью которых якобы стали "крупные склады вооружения и техники иностранного производства, а также резервы противника".

Атака Украины 18 мая

Российская армия во время очередной массированной атаки в ночь на 18 мая выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить.

Хмельницкая и Харьковская области

Утром в четверг, 18 мая, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Российская армия нанесла удар по Хмельницкому району, есть попадание в объект инфраструктуры. В частности, в Хмельницкой области из-за ночной атаки повреждены распределительные сети. Потому несколько населенных пунктов остались без света.

Также ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.

Киев и область

Полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых ракет, которыми Россия пыталась атаковать столицу.

Что касается Киева, то российские войска сегодня ночью, 18 мая, попытались нанести удар по столице. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.

Полтавская и Одесская области

В Полтавской области ночью во время воздушной тревоги работала ПВО.

В Одесской области из-за ракетного удара зафиксировано попадание в объект промышленности. Один человек погиб, двое ранены. Позже количество пострадавших из-за ночного ракетного удара по Одессе возросло до трех человек.

Кировоградская и Житомирская области

Силы ПВО сбили ракету и дрон над Александровским и Кропивницким районом Кировоградской области. Обломки дрона попали в объект, начался пожар, который гасили несколько часов, людей пришлось эвакуировать.

Российские военные выпустили по Житомирской области четыре ракеты. Одну из них удалось сбить силам ПВО.