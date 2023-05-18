У Міноборони РФ зробили цинічну заяву про атаку України

У Міноборони РФ зробили цинічну заяву про масовану атаку України в четвер, 18 травня, заявивши про нібито знищення "значних запасів озброєння та боєприпасів ЗСУ", а також про нібито "досягнення мети ударів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram .

"Мета ударів досягнута. Всі призначені об'єкти вражені. У результаті ударів знищено значні запаси озброєння та боєприпасів ЗСУ", - запевнили в Міноборони РФ, зазначивши, що також нібито "припинено висування резервів у райони ведення бойових дій".

При цьому російські окупанти визнали сам факт завдання групових ударів по Україні, метою яких нібито стали "великі склади озброєння та техніки іноземного виробництва, а також резерви противника".

Атака України 18 травня

Російська армія під час чергової масованої атаки вночі 18 травня випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Хмельницька та Харківська області

Вранці у четвер, 18 травня, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Російська армія завдала удару по Хмельницькому району, є попадання в об'єкт інфраструктури. Зокрема, у Хмельницькій області через нічну атаку пошкоджені розподільчі мережі. Тому декілька населених пунктів залишилися без світла.

Також вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.

Київ та область

Поліція у Київській області виявила уламки збитих ракет, якими Росія намагалася атакувати столицю.

Що стосується Києва, то російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати удару по столиці. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

Полтавська та Одеська область

У Полтавській області вночі під час повітряної тривоги працювала ППО.

В Одеській області через ракетний удар зафіксовано попадання в об'єкт промисловості. Одна людина загинула, двоє поранено.

Кіровоградська та Житомирська області

Сили ППО збили ракету та дрон над Олександрівським та Кропивницьким районами Кіровоградської області. Уламки дрона потрапили в об'єкт, почалася пожежа, яку гасили кілька годин, людей довелося евакуювати.

Російські військові випустили по Житомирській області чотири ракети. Одну з них удалося збити силам ППО.