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Удар по Хмельницкой области. Без света остались несколько населенных пунктов

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Хмельницкий, Четверг 18 мая 2023 14:23
Удар по Хмельницкой области. Без света остались несколько населенных пунктов Фото: в Хмельницкой области перебои со светом из-за ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницкой области из-за ночной атаки повреждены распределительные сети. Потому несколько населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хмельницкоблэнерго".

"В результате ночной атаки произошло частичное повреждение нескольких участков распределительных сетей Хмельницкого района. После проверки местности и получения разрешения от специалистов ГСЧС - энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что повреждения не были очень серьезными. К концу рабочего дня свет обещают восстановить.

В комментарии "Суспільному" спикер "Хмельницкоблэнерго" сообщила, что в результате ракетной атаки обесточены три населенных пункта. Без света остались 1,7 тысячи потребителей.

Напомним, в ночь на 18 мая Россия атаковала Хмельницкую область, в регионе сработала ПВО. Однако власти сообщили о попадании в объект инфраструктуры в Хмельницком районе.

Детальнее о результатах сегодняшней ночной ракетной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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