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В полиции показали обломки упавших в Киевской области российских ракет

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Киев, Четверг 18 мая 2023 08:45
В полиции показали обломки упавших в Киевской области российских ракет Фото: полиция обнаружила обломки российских ракет в Киевской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых ракет, которыми Россия пыталась атаковать столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Полицейские осматривают места падения обломков вражеских ракет, успешно сбитых украинской ПВО.

Фото: полиция обнаружила обломки российских ракет в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

При этом глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате ракетной атаки нет пострадавших, попаданий не зафиксировано.

Однако в нескольких общинах Киевской области обломки ракет упали во двор. Повреждены несколько частных домов, повреждения незначительны: выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля.

Напомним, Россия в ночь на 18 мая пыталась атаковать Киев ракетами, а затем запустила разведывательные дроны. Предварительно известно, что все цели были уничтожены.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. В результате атаки возник пожар на территории гаражного кооператива.

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