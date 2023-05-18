Ракетный удар по Киеву: войска РФ били с района Каспия, все цели уничтожены
Российские войска сегодня ночью, 18 мая, предприняли попытку ракетной атаки на Киев. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", - говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.
По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, что сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Также сообщалось, что в Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.
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