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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть погибший и раненые

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Одесса, Четверг 18 мая 2023 06:41
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть погибший и раненые Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 мая, нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть погибший и раненые"Одещина. Ракетная атака ночью: большинство ракет врага сбито над морем Силами ПВО. К сожалению, есть попадание в промышленный объект: один человек погиб, двое ранены", - говорится в сообщении Братчука.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть погибший и раненые

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 18 мая, предприняли попытку ракетной атаки на Киев. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.

Также сообщалось, что сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Кроме того, что в Украине второй раз за ночь была объявлена масштабная воздушная тревога.

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Одесса Вторжение России в Украину ракетный удар
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