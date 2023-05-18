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Россия утром атаковала Житомирскую область четырьмя ракетами: ПВО одну сбила

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Житомир , Четверг 18 мая 2023 11:17
Россия утром атаковала Житомирскую область четырьмя ракетами: ПВО одну сбила Фото: Россия атаковала Житомирскую область четырьмя ракетами 18 мая, одну удалось сбить (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе массированной атаки по Украине в четверг, 18 мая, российские военные выпустили по Житомирской области четыре ракеты. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Об этом заявила глава управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской ОВА Ирина Дембицкая, передает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Сегодня ночью во время тревоги три вражеских ракеты попали в поле за пределами застройки. Еще одна была сбита. Обломки повредили летнюю кухню и сарай. Жертв и пострадавших нет", - рассказала она.

Атака Украины 18 мая

Российская армия во время очередной массированной атаки в ночь на 18 мая выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить.

В частности, утром в четверг, 18 мая, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Российская армия нанесла удар по Хмельницкому району, есть попадание в объект инфраструктуры.

Также ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.

Кроме того, полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых ракет, которыми Россия пыталась атаковать столицу. Что касается Киева, то российские войска сегодня ночью, 18 мая, попытались нанести удар по столице. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.

А в Полтавской области ночью во время воздушной тревоги работала ПВО. В Одесской области из-за ракетного удара зафиксировано попадание в объект промышленности. Один человек погиб, двое ранены.

Также силы ПВО сбили ракету и дрон над Александровским и Кропивницким районом Кировоградской области. Обломки дрона попали в объект, начался пожар, который гасили несколько часов, людей пришлось эвакуировать.

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