ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью атаковали Циркуны: в ОВА объяснили причину взрывов в Харькове

Новина українською →
Харьков, Четверг 18 мая 2023 08:51
Оккупанты ночью атаковали Циркуны: в ОВА объяснили причину взрывов в Харькове Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, поэтому в Харькове слышали взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Минувшей ночью враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю", - рассказал он.

По данным главы региона, предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений.

"Поврежден частный автомобиль", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, сегодня ночью, 18 мая, в Харькове раздались взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские оккупанты на этой неделе стали чаще обстреливать Харьковскую область. В результате их атак есть жертвы среди мирного населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи харков
NEWS
Ракетный удар по Киеву: войска РФ били из района Каспия, все цели уничтожены
Ракетный удар по Киеву: войска РФ били из района Каспия, все цели уничтожены
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса