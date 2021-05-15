На Медведчука наділи електронний браслет, а Рада отримала подання про відставку Степанова: новини за 14 травня

Рада отримала подання про відставку міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, п'ять із шести членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження, на народного депутата Віктора Медведчука наділи електронний браслет. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 14 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Рада отримала подання про відставку Степанова

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. Відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло сьогодні до парламенту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, хто може отримати посаду міністра охорони здоров'я у разі відставки Максима Степанова. Головним претендентом на посаду міністра є державний санлікар Віктор Ляшко.

Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо

Двоє міністрів написали заяви про свою відставку з посад. Піти з постів за власним бажанням хочуть міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. Про це РБК-Україна розповіло джерело в "Слузі народу".

Як зазначило джерело, заяви міністрів вже надійшли до Верховної ради. "Їх питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому (засіданні парламенту - ред.)", - повідомив співрозмовник видання.

На Медведчука наділи електронний браслет

Офіс генерального прокурора повідомляє, що на народного депутата Віктора Медведчука наділи електронний браслет. Вчора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Перший заступник генерального прокурора Роман Говда пояснив, що Медведчуку поки не інкримінують фінансування тероризму, бо окупанти в Криму і РФ не визнані терористичними організаціями. Однак це питання розглядається.

Путін різко відреагував на арешт Медведчука: "зачистка політичного поля"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука в Україні. Він заявив про "зачистку політичного поля" в Україні.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що багато осіб з вищого керівництва України володіють бізнесом в РФ і окупованому Криму. На його думку, це не корелюється з тим, що в Україні переслідують за економічні зв'язки з Москвою.

П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження

П'ять членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження. У наглядовій раді компанії залишилася тільки одна особа. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив та перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу" для того, щоб зробити перестановки в керівництві компанії. Мова про звільнення голови правління Андрія Коболєва та призначення на його місце Юрія Вітренка. Після цього наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку. Однак сьогодні Кабмін запропонував членам наглядової ради компанії укласти контракт ще на рік.

Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"

Колишньому народному депутату Семену Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу "112 Україна" з гранатомета.

Повідомляється, що колишньому нардепу і двом виконавця обстрілу повідомили про підозру за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

РНБО ухвалила санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв в законі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

В Україні ввели держрегурування цін на бензин та дизельне паливо

Кабінет міністрів України ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.

Кабмін вніс зміни до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) та бензину (не більше 5 гривень за літр).

Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону

Миколаївську область всього через добу повернули в "помаранчеву" зону карантину. В регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Водночас дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні по відсотку від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

Греція передумала і відкрила кордон для українців: умови в'їзду

Греція відкриває кордони для українських туристів - тепер офіційно. Раніше країна дозволила в'їзд іноземцям, але України в списках країн не виявилося. Тепер же в країні оголосили, що в новому сезоні чекають на відпочинок і наших мандрівників.

Які умови в'їзду в Грецію, скільки коштує відпочинок і коли почнуть літати рейси в країну – РБК-Україна зібрало головну інформацію, яку варто знати туристам.

Грози та майже літня спека: синоптики дали свіжий прогноз на вихідні

Погода в Україні буде на вихідних з грозами і дощами на заході, місцями на півночі і півдні, а на сході очікується майже літня спека - стовпчики термометрів підберуться до 30-градусних значень.