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РНБО ухвалила санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв в законі, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 18:06
РНБО ухвалила санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв в законі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження:

  • блокування активів;
  • заборона в’їзду;
  • неможливість набуття громадянства;
  • примусове видворення.

Також ці ж самі санкції було накладено на 557 так званих злочинців в законі. Як зазначив глава держави, частина цих людей наразі перебувають за межами України.

"Одним словом, тим, хто не в Україні, - немає чого боятися, а тим, хто в Україні, - немає чого приїжджати. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо - прощавайте", - сказав він.

Санкції проти 500+ злодіїв у законі, 100+ кримінальних авторитетів, а також розгляд питання державних земель і будинків...

Posted by Офіс Президента України on Friday, May 14, 2021

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з України видворили кримінального авторитета. Він відбував покарання в одній з українських колоній, але вчора його видворили в Росію.

Крім того, вкінці квітня поліція оголосила в Одеській області чистку від криміналітету.

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