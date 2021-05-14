РНБО ухвалила санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв в законі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.
Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.
До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження:
- блокування активів;
- заборона в’їзду;
- неможливість набуття громадянства;
- примусове видворення.
Також ці ж самі санкції було накладено на 557 так званих злочинців в законі. Як зазначив глава держави, частина цих людей наразі перебувають за межами України.
"Одним словом, тим, хто не в Україні, - немає чого боятися, а тим, хто в Україні, - немає чого приїжджати. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо - прощавайте", - сказав він.
Санкції проти 500+ злодіїв у законі, 100+ кримінальних авторитетів, а також розгляд питання державних земель і будинків...Posted by Офіс Президента України on Friday, May 14, 2021
Нагадаємо, вчора стало відомо, що з України видворили кримінального авторитета. Він відбував покарання в одній з українських колоній, але вчора його видворили в Росію.
Крім того, вкінці квітня поліція оголосила в Одеській області чистку від криміналітету.