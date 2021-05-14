ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 14 травня 2021 09:30
Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону Фото: в Україні лише один регіон не входить в "жовту" зону (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Миколаївську область всього через добу повернули в "помаранчеву" зону карантину. В регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,6% при нормі не більше 20%. Область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.

Водночас дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні по відсотку від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

Відзначимо, вчора Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.

"Помаранчева" зона є попереджувальною. Нових обмежень в ній не вводиться.

Як писало РБК-Україна, вся країна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили 7562 нових випадки COVID. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Миколаєвська область COVID-19 Карантин Коронавірус
NEWS
В Україні 7562 нових випадки коронавірусу
В Україні 7562 нових випадки коронавірусу
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт