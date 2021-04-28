Кабмін звільнив та перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу"
Кабінет міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз". Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.
Про це повідомляє урядовий портал.
"З 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича", - вказано у повідомленні.
За результатами засідання загальних зборів акціонерів НАК нинішніх незалежних членів та представників держави у награді переобрали в такому самому складі.
"Водночас оголошено конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України", - вказано у повідомленні.
Відповідно незалежні члени та представники держави у раді продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.
Так, Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". На цю посаду призначають виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка.
Сам Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, що про звільнення дізнався з новин і ніяких заяв не писав.
Як повідомляло РБК-Україна, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень.