Кабмін звільнив та перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" . Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідно незалежні члени та представники держави у раді продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

"Водночас оголошено конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України", - вказано у повідомленні.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів НАК нинішніх незалежних членів та представників держави у награді переобрали в такому самому складі.

"З 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича", - вказано у повідомленні.

Так, Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". На цю посаду призначають виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Сам Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, що про звільнення дізнався з новин і ніяких заяв не писав.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень.