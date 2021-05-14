Путін різко відреагував на арешт Медведчука: "зачистка політичного поля"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука в Україні . Він заявив про "зачистку політичного поля" в Україні.

Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності".

Путін вважає, що Захід підтримує Україну в питанні арешту Медведчука та закриття телеканалів.

"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, що вони підтримують рішення подібного роду", - заявив він.