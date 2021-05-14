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Путін різко відреагував на арешт Медведчука: "зачистка політичного поля"

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Москва, П'ятниця 14 травня 2021 14:35
Путін різко відреагував на арешт Медведчука: "зачистка політичного поля" Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука в Україні. Він заявив про "зачистку політичного поля" в Україні.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності".

Путін вважає, що Захід підтримує Україну в питанні арешту Медведчука та закриття телеканалів.

"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, що вони підтримують рішення подібного роду", - заявив він.

Нагадаємо, вчора суд в Києві обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.

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