Наглядова рада "Нафтогаза" йде у відставку

Про це повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

Як уточнили РБК-Україна у "Нафтогазі", у відставку йдуть голова наглядової ради Клер Споттісвуд та її колеги Юлія Ковалів, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден та Наталія Бойко.

У той же час, "Нафтогаз" поширив прес-реліз, в якому повідомляється, що у відставку йдуть всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання.

"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Кабмін відсторонив членів наглядової ради позавчора строком на два дні і після цього звільнив голову правління Андрія Коболєва. 30 квітня Наглядова рада знову приступила до виконання своїх повноважень.