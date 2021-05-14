В Україні ввели держрегурування цін на бензин та дизельне паливо
Кабінет міністрів України ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства економіки
Кабмін вніс зміни до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) та бензину (не більше 5 гривень за літр).
При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок і ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.
Здійснювати розрахунки повинен НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство публікуватиме середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.
Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 гривень за літр, бензинів - 30,22 гривень за літр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.
Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на бензин відновився на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.