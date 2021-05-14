Путін: особи з вищого керівництва України активно працюють у Росії та Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що багато осіб з вищого керівництва України володіють бізнесом в РФ і окупованому Криму. На його думку, це не корелюється з тим, що в Україні переслідують за економічні зв'язки з Москвою.

Зокрема, він, коментуючи справу Віктора Медведчука, зазначив, що в Україні нібито з політичних мотивів переслідують тих, хто працює з Росією в економічній сфері.

"Хоча багато хто, в тому числі особи з вищого політичного керівництва країни активно працюють протягом багатьох років в Росії і, до речі кажучи, в (окупованому, - ред.) Криму теж. І нічого, це вважається нормою", - заявив Путін.