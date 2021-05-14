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П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 21:09
П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження Фото: члени наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

П'ять членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження. У наглядовій раді компанії залишилася тільки одна особа.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

Склад наглядової ради "Нафтогазу" з 14 травня покинули:

  • Клер Споттісвуд;
  • Бруно Лескуа;
  • Людо Ван дер Хейден;
  • Юлія Ковалів;
  • Наталія Бойко.

"30 квітня 2021 року (вони - ред.) публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року", - пояснили в "Нафтогазі".

У складі наглядової ради "Нафтогазу" залишився громадянин США Роберт Бенш, який був призначений представником держави у 2020 році та перепризначений урядом наприкінці квітня поточного року.

"Через це наглядова рада не буде мати кворуму для прийняття вкрай необхідних рішень. Один із варіантів врегулювання ситуації - призначення нового складу наглядової ради", - заявили в компанії.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив та перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу" для того, щоб зробити перестановки в керівництві компанії. Мова про звільнення голови правління Андрія Коболєва та призначення на його місце Юрія Вітренка.

Після цього наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку. Однак сьогодні Кабмін запропонував членам наглядової ради компанії укласти контракт ще на рік.

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