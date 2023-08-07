Массированная ракетная атака на Украину и удары ВСУ по мостам в Крым: новости за выходные

В субботу, 5 августа, оккупанты совершили обстрел Украины, а в воскресенье военные ВСУ обстреляли мосты в районе Чонгара и Геническа Херсонской области.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 5 августа:

Новости за 6 августа:

Удары по мостам в Крым

В воскресенье, 6 августа, в районе Чонгара и Генического Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные сообщали о "прилетах" по мостам.

Позже в ВСУ подтвердили, что удары нанесенные по Чонгарскому и Геническому мосту были нанесены Вооруженными силами Украины.

Массированная ракетная атака

В субботу, 5 августа, российская армия в очередной раз произвела обстрел украинских территорий. В этот раз целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область.

Украинский президент Владимир Зеленский также отметил, что сколько бы ни было таких российских атак, все равно они России ничего не дадут.

"Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, кризисами или любым запугиванием. Буквально каждую неделю добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", - добавил Зеленский.

Принудительная эвакуация детей объявлена еще в девяти населенных пунктах Донецкой области

В ходе заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в Донецкой области еще девятью населенными пунктами.

"Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.

В Суэцком канале буксир протаранил танкер и затонул

Буксир столкнулся с танкером в акватории Суэцкого канала, после чего затонул.

Пока на месте происшествия продолжаются работы по подъему буксира, танкер направлен в Порт-Саид для выяснения обстоятельств произошедшего.

Украинцев предупредили о вражеской кибератаке

В Госспецсвязи сообщили, что письмо с темой "Рекомендации CERT-UA по настройкам программ MS Office", направленное с почтового адреса cert-ua@ukr.net, могут присылать в украинские государственные организации. Он содержит вложенный файл "ВНУТРЕННИЕ КИБЕРЗАГРОЗЫ.chm" якобы от имени правительственной команды CERT-UA.

Шесть вагонов с зерном, следовавших в Украину, сошли с рельсов в Молдове

Поезд с 61 вагоном зерна направлялся из Молдовы в речной порт в Украине. В результате аварии 6 из них перевернулись.

Сообщается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд курсировал на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга. Он направлялся в Рени, украинский речной транспортный узел на Дунае.

В Словении произошло масштабное наводнение

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Целые города остались без электроэнергии, погибли 3 человека.

В результате непогоды около 16 000 домохозяйств остались без света. Спасатели пытались добраться до затопленных районов, вертолеты эвакуировали людей, оказавшихся в своих домах в городе Скофья-Лока, где транспортные средства и грузовики были затоплены.

Блинкен и глава МИД Турции обсудили "зерновое соглашение"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Политики обсудили "зерновое соглашение".