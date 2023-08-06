Шесть вагонов с зерном, которые направлялись в Украину, сошли с рельсов в Молдове

Поезд с 61 вагоном зерна направлялся из Молдовы в речной порт в Украине. В результате аварии 6 из них перевернулись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд курсировал на участке линии Кульма-Чадир-Лунга. Он направлялся в Рени, украинский речной транспортный узел на Дунае.

"Предварительная причина аварии - чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность", - отметили в железной дороге Молдовы.

Зерновое соглашение

17 июля РФ заявила о выходе из "зернового соглашения". При этом оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя портовую инфраструктуру Украины.

ЕС призвал страны "Большой двадцатки" давить на РФ с целью вынудить ее вернуться к зерновому соглашению. Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить сделку в трехстороннем формате.