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В Подмосковье раздалась серия взрывов

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Московская область, Суббота 05 августа 2023 20:14
В Подмосковье раздалась серия взрывов Фото: В Подмосковье раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители подмосковного Ступино сообщают о громких звуках и следах в небе. Есть информация о движении неустановленных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Предварительно росСМИ сообщали о движении неустановленных беспилотников. Местные жители заявили, что слышали три взрыва в области.

Реакция официальных источников РФ

По данным российского пропагандистского издания ТАСС, военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях. В росСМИ отметили, что якобы именно ее полеты местные жители приняли за взрывы и работу ПВО.

Мы писали, что незадолго до взрывов в Московской области местные жители сообщали о взрывах в Тульской и Калужской областях Российской Федерации.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев в разных областях РФ все чаще раздаются взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине прошлого месяца в городе Курчатов Курской области раздался взрыв, тогда, 14 июля, рассказывали о падении обломков неизвестного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

В ту же ночь, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней до этого сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину.

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