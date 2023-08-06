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Удар по центру переливания крови в Харьковской области: в ОВА назвали число погибших

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Воскресенье 06 августа 2023 10:01
Удар по центру переливания крови в Харьковской области: в ОВА назвали число погибших Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 5 августа, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Два человека погибли.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Синегубов, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой около 20:20. В результате обстрела произошел масштабный пожар.

"По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Детали выясняются", - добавляет глава ОГА.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как отмечал Синегубов, только за минувшие сутки, 5 августа, враг нанес удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В результате обстрелов Купянска повреждены:

  • дома;
  • хозяйственные постройки;
  • здания фермерских хозяйств.

Также ранения получил 55-летний мужчина.

В селе Чернещина Изюмского района были повреждены частные дома, а в селе Подолы - произошел лесной пожар.

"В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждены здания мясокомбината. В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы", - добавил Синегубов.

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