Удар по центру переливания крови в Харьковской области: в ОВА назвали число погибших

Вчера, 5 августа, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Два человека погибли.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Синегубов, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой около 20:20. В результате обстрела произошел масштабный пожар. "По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Детали выясняются", - добавляет глава ОГА. Ситуация в Харьковской области Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации. Как отмечал Синегубов, только за минувшие сутки, 5 августа, враг нанес удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В результате обстрелов Купянска повреждены: дома;

хозяйственные постройки;

здания фермерских хозяйств. Также ранения получил 55-летний мужчина. В селе Чернещина Изюмского района были повреждены частные дома, а в селе Подолы - произошел лесной пожар. "В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждены здания мясокомбината. В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы", - добавил Синегубов.