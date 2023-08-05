Войска РФ размещают живую силу в школах Запорожской области, - Генштаб
Оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно оккупированных районов Запорожской области для размещения живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области, на территории общеобразовательной школы зафиксировано размещение российских военнослужащих", - говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Сообщается, что на территории учебного заведения расположилось около 100 оккупантов, которые используют школу в качестве своего лагеря.
Напомним, ранее мы сообщали, что в населенном пункте Показное Запорожской области из Михайловского психоневрологического интерната россияне вывезли около 200 пациентов в неизвестном направлении. При этом оккупанты уволили обслуживающий персонал.
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