ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ размещают живую силу в школах Запорожской области, - Генштаб

Новина українською →
Суббота 05 августа 2023 07:59
Войска РФ размещают живую силу в школах Запорожской области, - Генштаб Фото: войска РФ размещают живую силу в школах Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно оккупированных районов Запорожской области для размещения живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области, на территории общеобразовательной школы зафиксировано размещение российских военнослужащих", - говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на территории учебного заведения расположилось около 100 оккупантов, которые используют школу в качестве своего лагеря.

Напомним, ранее мы сообщали, что в населенном пункте Показное Запорожской области из Михайловского психоневрологического интерната россияне вывезли около 200 пациентов в неизвестном направлении. При этом оккупанты уволили обслуживающий персонал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена