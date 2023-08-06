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Хакеры могут захватить компьютер. Украинцев предупредили о вражеской кибератаке

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Украина, Воскресенье 06 августа 2023 00:21
Хакеры могут захватить компьютер. Украинцев предупредили о вражеской кибератаке Фото: украинцев предупредили о вражеской кибератаке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне рассылают вирусы под предлогом рекомендаций от государственного сервиса CERT-UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

В Госспецсвязи.сообщили, что письмо с темой "Рекомендации CERT-UA по настройкам программ MS Office", присланное с почтового адреса cert-ua@ukr.net, могут присылать в украинские государственные организации. Оно содержит вложенный файл "ВНУТРЕННИЕ КИБЕРЗАГРОЗЫ.chm" якобы от имени правительственной команды CERT-UA. Об этом сообщили

"Открытие файла приведет к поражению компьютера программой MerlinAgent. После этого злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру и могут выполнять команды, загружать и удалять файлы", - сообщили в центре.

Кибератаки на Украине

С начала полномасштабного вторжения России значительно выросло количество кибератак на украинцев. Чаще всего их осуществляли именно русские.

Например, в апреле СМИ сообщили, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собирать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.

Также стало известно, что в течение 2022-2023 годов хакеры шпионили за компьютерами редакторов украинских СМИ и государственных организаций.

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