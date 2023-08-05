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Россияне обстреляли окрестности Запорожья

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Суббота 05 августа 2023 19:54
Россияне обстреляли окрестности Запорожья Иллюстративное фото: Россияне обстреляли окрестности Запорожья (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики совершили очередную атаку по Запорожью. Они нанесли ракетный удар по окрестностям города.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания.

Информация о пострадавших пока не поступала.

При этом глава ОВА добавил, что последствия разрушений еще устанавливаются.

Масштабная тревога в Украине

Сегодня в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу. В последний раз кафиры запустили по территории страны "Кинжалы" и скоростные ракеты.

Ситуация в Запорожье

Запорожье расположено всего в нескольких десятках километров от линии фронта и оккупированных территорий, то время от времени регион подвергается ударам российскими баллистическими ракетами.

Оккупационные войска, как правило, используют ракетные системы С-300 и "Искандер" против мирных жителей Запорожья.

Да, недавно Запорожье также попадало под обстрел со стороны россиян. Тогда глава Запорожской ОВА Юрий Малашко не раскрыл подробностей, но отметил, что обошлось без пострадавших.

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